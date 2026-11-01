Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di novembre

Mese nuovo, nuovo calendario astronomico per seguire tutti gli appuntamenti del mese nel cielo di novembre. L'autunno offrirà sciami di stelle cadenti, incontri apparenti tra pianeti e una Superluna. Per osservare molti di questi fenomeni non serviranno telescopi: basterà scegliere una notte serena e allontanarsi dalle luci della città.

Le Tauridi

Il mese si apre con le Tauridi, uno sciame meteorico noto per le sue meteore particolarmente luminose, chiamate anche bolidi. Le Tauridi meridionali raggiungeranno il picco intorno al 4-5 novembre, mentre quelle settentrionali tra l'11 e il 12 novembre. Non si tratta di uno sciame molto intenso, ma alcune meteore possono produrre scie spettacolari. Il fenomeno è associato ai detriti della cometa Encke. Le date e le caratteristiche degli sciami sono riportate nel calendario della International meteor organization.

Marte e Giove vicinissimi nel cielo

Il 15 novembre Marte e Giove appariranno molto vicini nel cielo, separati da circa 1,2 gradi. Si tratta di una congiunzione apparente: i due pianeti sembreranno quasi incontrarsi, pur trovandosi a enormi distanze l'uno dall'altro nello spazio. Lo spettacolo sarà osservabile nelle ore che precedono l'alba, guardando verso la costellazione del Leone. Non sarà necessario un telescopio, ma un binocolo potrà rendere l'osservazione più interessante.

Il picco delle Leonidi

Uno degli eventi più attesi del mese sarà lo sciame delle Leonidi, generato dai detriti della cometa 55P/Tempel-Tuttle. Le meteore sono celebri per la loro velocità, che può raggiungere circa 71 chilometri al secondo, producendo scie luminose nel cielo. Il massimo è previsto tra il 16 e il 17 novembre. Per osservarle sarà preferibile allontanarsi dalle città e guardare il cielo dopo mezzanotte, quando il radiante dello sciame sarà più alto sull'orizzonte. Maggiori informazioni sono disponibili nella scheda dedicata della NASA.