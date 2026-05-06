Galileo, Festival della Scienza e dell'Innovazione: date e programma

Dal 8 al 10 maggio 2026, Padova torna ad essere cuore pulsante del dialogo tra scienza, tecnologia e società. Il Galileo Festival della Scienza e Innovazione giunge alla sua quattordicesima edizione con un programma ricco di incontri, tavole rotonde e approfondimenti tematici che spaziano dall'intelligenza artificiale alla space economy, dalle life sciences alle tecnologie energetiche ascolta articolo

Giunto alla quattordicesima edizione, il Festival si svolgerà a Padova dall'8 al 10 maggio 2026, conferma il proprio ruolo di riferimento nazionale per il dialogo tra il mondo della ricerca e quello dell'industria, tra le istituzioni e la società civile. Promosso da NEM Nord-Est Multimedia, Il Mattino di Padova e il Comune di Padova — attraverso gli Assessorati alla Cultura e all'Innovazione — e curato da Post Eventi, il Festival è diretto dal giornalista scientifico Giovanni Caprara, editorialista del Corriere della Sera e presidente dell'UGIS. Un lungo elenco di ospiti d'eccezione animerà le tre giornate che uniranno rigore scientifico e accessibilità, apertura al grande pubblico e profondità di analisi. In chiusura, domenica 10 maggio, il Teatro Verdi ospiterà la XX edizione del Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica.

Il programma: tre giorni tra le frontiere dell'innovazione Il cuore del Galileo Festival 2026 è un fitto calendario di incontri e approfondimenti costruito attorno alle grandi direttrici dell'innovazione contemporanea. Scienziati, ingegneri, filosofi, medici e imprenditori si avvicenderanno sul palco per esplorare le sfide e le opportunità che definiscono il nostro tempo. Tra i protagonisti più attesi figura il filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti, voce critica e autorevole nel dibattito pubblico sul rapporto tra uomo e tecnologia. Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana e professoressa onoraria del Politecnico di Milano, Francesco Profumo, già Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, e Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all'Università di Milano, volto noto al grande pubblico per il suo contributo nella comunicazione scientifica. A completare il parterre Alessandra Gallone, presidente dell'ISPRA, e Giulia Monteleone, direttrice del Dipartimento tecnologie energetiche e fonti rinnovabili dell'ENEA. Potrebbe interessarti Psichedelici, LSD e salute mentale: dove si spinge oggi la ricerca?

Le sezioni tematiche: dallo spazio all'intelligenza artificiale Il programma 2026 si articola in grandi filoni tematici, ciascuno dei quali affronta un settore cruciale per il futuro della scienza e dell’economia: Space Economy. In questo filone ampio spazio sarà dedicato alla nuova economia dello spazio: Luna, trasporti orbitali, satelliti, servizi in orbita e politiche spaziali saranno al centro di incontri con protagonisti come Massimo Claudio Comparini (direttore Divisione Spazio di Leonardo), Roberto Battiston (docente di Fisica sperimentale all'Università di Trento e già presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana) e molti altri esperti del settore.

In questo filone ampio spazio sarà dedicato alla nuova economia dello spazio: Luna, trasporti orbitali, satelliti, servizi in orbita e politiche spaziali saranno al centro di incontri con protagonisti come (direttore Divisione Spazio di Leonardo), (docente di Fisica sperimentale all'Università di Trento e già presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana) e molti altri esperti del settore. Nuove tecnologie. Il Festival dedicherà sessioni approfondite all'intelligenza artificiale, al quantum computing, alla crittografia, al supercalcolo e alla robotica applicata alla salute. Nello Cristianini , docente di Intelligenza Artificiale all'Università di Bath, e Tommaso Calarco , esperto di quantum computing, sono tra i relatori chiamati a illustrare le frontiere di questi settori in rapida evoluzione.

Il Festival dedicherà sessioni approfondite all'intelligenza artificiale, al quantum computing, alla crittografia, al supercalcolo e alla robotica applicata alla salute. , docente di Intelligenza Artificiale all'Università di Bath, e , esperto di quantum computing, sono tra i relatori chiamati a illustrare le frontiere di questi settori in rapida evoluzione. Life Sciences. Questo argomento occuperà un ruolo centrale, con focus su terapie avanzate, malattie genetiche rare, medicina personalizzata, biotecnologie e neuroscienze. Il Festival si avvarrà della collaborazione con la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e la Fondazione Telethon ETS , a testimonianza dell'impegno del programma nella comunicazione della ricerca biomedica più avanzata.

Questo argomento occuperà un ruolo centrale, con focus su terapie avanzate, malattie genetiche rare, medicina personalizzata, biotecnologie e neuroscienze. Il Festival si avvarrà della collaborazione con la e la , a testimonianza dell'impegno del programma nella comunicazione della ricerca biomedica più avanzata. Energia, ambiente e mare. Un ulteriore filone è dedicato alla transizione energetica — dalle fonti rinnovabili alla fusione nucleare — e alle sfide ambientali, con sessioni sull'Artico, sulle infrastrutture marine, sulla gestione degli eventi climatici estremi e sull'uso di droni e tecnologie innovative per il monitoraggio ambientale. Potrebbe interessarti Pavia Innovation Week 2026: date, programma ed eventi