Dall'8 all'11 aprile 2026 debutta la prima edizione di una manifestazione gratuita che trasformerà la città in un grande spazio di confronto tra scienza, tecnologia, cultura e società. Con oltre 40 eventi e più di 80 ospiti italiani e internazionali, tra Premi Nobel, astronauti, scienziati e pensatori di primo piano, il festival si propone come una piattaforma permanente di dialogo multidisciplinare, capace di attraversare luoghi, linguaggi e generazioni diverse

Pavia si fonda su una tradizione scientifica straordinaria e per questo rappresenta il luogo ideale per un festival che mette la conoscenza al centro della vita pubblica. La Pavia Innovation Week , che si terrà dall’8 all’11 aprile , nasce con un obiettivo chiaro: rendere il dibattito sull'innovazione aperto, reale e comprensibile. Le conversazioni usciranno dagli spazi specialistici per entrare nelle piazze, nei teatri, nelle librerie e nelle università, coinvolgendo un pubblico ampio e trasversale. Non solo tecnologia, dunque, ma contaminazione tra saperi, disciplina e linguaggi. La direzione scientifica ed editoriale è affidata a Massimo Sideri , inviato ed editorialista del Corriere della Sera, che ha così descritto la filosofia dell'evento: "Non un festival sull'innovazione, ma un progetto che usa l'innovazione per interrogare il nostro presente: dall'intelligenza artificiale alla democrazia, dalla salute all'educazione, all’etica”.

Il programma si presenta ricco e articolato: nell'arco di quattro giorni la città ospiterà oltre 40 eventi gratuiti e accoglierà più di 80 ospiti italiani e internaziona li, distribuiti nei luoghi simbolo della città, dal Teatro Fraschini al Collegio Ghislieri, dall'Almo Collegio Borromeo all'Aula Magna dell'Università, fino a Piazza della Vittoria e agli istituti scolastici. Il programma è strutturato attorno a otto filoni tematici , pensati come linguaggi diversi per presentare l'innovazione in modo accessibile e multidisciplinare: grandi interviste dal vivo con figure internazionali della scienza, della ricerca e della cultura. Accanto ai format principali, trovano spazio spettacoli teatrali, presentazioni di libri, laboratori esperienziali e visite guidate ai luoghi simbolo della città. A completare il programma arriveranno gli eventi "Extra", dedicati all'ecosistema locale dell'innovazione, con sessioni formative, networking e spazi espositivi fino al 14 aprile.

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Il festival si aprirà mercoledì 8 aprile con un Signature Talk inaugurale al Teatro Fraschini dedicato a "Scienza e Musica, il dialogo tra due linguaggi universali". Protagonista sarà Geoffrey Hinton , Nobel per la Fisica dell'Intelligenza Artificiale 2024, insieme a Giorgio Metta , Direttore scientifico IIT, e alla scienziata e già direttrice del CERN Fabiola Gianotti . Il dialogo, moderato da Massimo Sideri, sarà arricchito dalle esibizioni del violinista Alessandro Quarta e del pianista Ramin Bahrami , in un intreccio tra scienza e arti performative. Sul tema dell'intelligenza artificiale e società, Bill De Blasio , ex sindaco di New York, dibatterà sui rischi per la democrazia con la scrittrice e reporter Silvia Lazzaris . Non mancheranno le voci della ricerca spaziale: si guarderà alle stelle per capire "Perché siamo andati e perché torniamo sulla Luna" insieme all'astronauta Paolo Nespoli , al fisico Roberto Battiston , alla Space Architect del MIT Valentina Sumini e all'astronauta e astrofisico Jeffrey A. Hoffman . I misteri dell'universo saranno raccontati dal fisico Guido Tonelli , mentre Adrian Fartade esplorerà la possibile presenza di vita nel Sistema Solare. Il linguaggio e la mente saranno protagonisti con Jeffrey Schnapp e Giuseppe Antonelli nel panel "L'algoritmo della lingua", con Eliana Liotta e Michela Matteoli in "La mente radiosa" e nel talk "L'invenzione del linguaggio da Gadda a TikTok" con Paola Italia , Laura Di Nicola e Giuseppe Riva .

Family Lab, Bookstore e visite guidate: un festival per tutti

Per tutta la durata della manifestazione, la suggestiva cornice di Santa Maria Gualtieri e Piazza della Vittoria ospiteranno i Family Lab: laboratori esperienziali dedicati a bambini e famiglie, dalla robotica con l'Istituto Italiano di Tecnologia a microelettronica e AI con l'Università di Pavia, fino ai laboratori sul funzionamento del cuore a cura di ICS Maugeri, per imparare la scienza attraverso il gioco e la sperimentazione gratuita diretta. Il Bookstore rappresenta uno dei punti di incontro del festival, dove i visitatori possono esplorare i temi dell'innovazione attraverso la lettura e il dialogo diretto con gli autori. Le visite guidate tematiche presentano Pavia come città della conoscenza, collegando storia, scienza e patrimonio urbano, guidando i partecipanti attraverso i luoghi simbolo della cultura e della ricerca.

Tutti gli eventi sono gratuiti su prenotazione. Il programma completo e aggiornato è disponibile sul sito ufficiale: www.paviainnovationweek.it