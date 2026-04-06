È soprattutto un problema educativo, non tecnologico

Quei minori che prima etichettavamo come bulli e che ora definiamo cyberbulli, spostano dal tridimensionale al virtuale il loro malcontento. Sono ancora loro. Si dimentica troppo facilmente che la famiglia è immersa da decenni in un cambiamento negativo epocale, e trascina con sé tutti i suoi componenti, a cominciare dai più esposti, i bambini e i ragazzi
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