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Salute e Benessere

È soprattutto un problema educativo, non tecnologico

Domenico Barrilà

psicoterapeuta
©Getty

Quei minori che prima etichettavamo come bulli e che ora definiamo cyberbulli, spostano dal tridimensionale al virtuale il loro malcontento. Sono ancora loro. Si dimentica troppo facilmente che la famiglia è immersa da decenni in un cambiamento negativo epocale, e trascina con sé tutti i suoi componenti, a cominciare dai più esposti, i bambini e i ragazzi

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