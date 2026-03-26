Come la Lettonia sta diventando un hub nel deep tech europeo

Riga sta vivendo un'accelerazione tecnologica che la sta riportando al centro della scena baltica. Siamo volati nella capitale lettone in occasione del TechChill, l'evento di riferimento per le startup dei Baltici, per capire cosa sta succedendo nell'hub tech forse più sottovalutato d'Europa: tra droni intercettori con intelligenza artificiale, startup che testano farmaci su organi artificiali e bioprinting con seta di ragno