Torna la Notte europea dei ricercatori: gli eventi in Italia

Il 27 settembre torna l'iniziativa della Commissione europea, pensata per avvicinare i cittadini al mondo della scienza. Numerosi eventi sono stati organizzati in tutta Italia: ecco i principali appuntamenti

Il 27 settembre torna l’atteso appuntamento che celebra l'impegno e la passione di migliaia di ricercatori e ricercatrici di tutta Europa: la Notte dei ricercatori, un’iniziativa promossa dalla Commissione europea dal 2005, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al mondo della scienza. L’evento coinvolge numerosi Paesi e mira a creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini in un contesto informale, per diffondere la cultura scientifica e far conoscere il lavoro svolto da chi opera nel campo della ricerca. L’Italia, da sempre protagonista di questa iniziativa, si distingue per la ricchezza di eventi su tutto il territorio nazionale. Le attività proposte spaziano da esperimenti dal vivo a conferenze, mostre e spettacoli, con l'obiettivo di rendere la scienza accessibile a tutti. Ecco alcuni dei principali appuntamenti in programma nella Penisola.

Roma sarà uno dei centri nevralgici della Notte dei ricercatori 2024. Venerdì 27 e sabato 28 settembre, dalle 18 alle 23, il quartiere Testaccio ospiterà il "Net Village" presso la Città dell’Altra Economia, un villaggio della scienza gratuito e aperto a tutti, con laboratori, attività per bambini, talk e incontri con i ricercatori. Lo scorso anno, l’evento ha attratto oltre 16mila visitatori, e quest’anno si prevede una partecipazione altrettanto entusiasta. Tra i protagonisti dell’evento, il Cnr-Artov, (che coordinata il progetto ScieNcE Together - Net), Enea, Inaf, Infn, Ingv, Ispra, Cineca, le università Tor Vergata e la Sapienza, e tante altre istituzioni scientifiche si incontreranno in un’unica grande piazza, con sessanta stand e un grande palco centrale, per coinvolgere i cittadini nei numerosi appuntamenti, tutti gratuiti. Entrambe le giornate del "Net Village" saranno arricchite da spettacoli e giochi scientifici interattivi. Tra i più attesi quelli nati dalla collaborazione con i nodi europei, Rome Technopole e La Scienza Coatta. Sempre nella Capitale, l’Area territoriale di Ricerca di Roma 1 del Cnr di Montelibretti proporrà il progetto “I4Science”, anch'esso associato ai progetti promossi dalla Commissione europea. Il programma, dislocato all'interno dell’area romana, ruota intorno a quattro parole chiave che riflettono i valori e gli obiettivi di questa iniziativa: immaginazione, innovazione, integrazione e impatto della Scienza.

L’edizione italiana del 2024 si articola in diversi progetti. Alcuni finanziati direttamente dalla Commissione europea, come Co.Science, Ern-ApuliaMed, Leaf, MedNIGHT, Meet, Net, Sharper, Streets e SuperScienceMe, che promuovono l'interazione tra ricercatori e cittadini in tantissime città d’Italia. Vi sono poi tante altre iniziative associate come Bright-Night, Society reAgiamo e Unight, che contribuiscono a rendere la Notte Europea dei Ricercatori una delle manifestazioni più significative a livello europeo per la divulgazione della scienza.

Gli eventi a Torino



Anche Torino sarà protagonista della Notte europea dei Ricercatori con la terza edizione di “Unight”, realizzata dall'Università e dal Politecnico di Torino in collaborazione con i Musei Reali e l’Alleanza Unita. L’evento si svolgerà il 27 settembre (dalle 17 alle 24) e il 28 settembre (dalle 10.30 alle 19) nei Musei Reali.

I temi spaziano dall'adattamento al cambiamento climatico alla salute umana, dal patrimonio culturale alle frontiere della ricerca. L’iniziativa coinvolge anche altri luoghi della città, tanti i musei aperti fino a mezzanotte come il museo “Xké? Il laboratorio della curiosità”, l’Archivio e la Biblioteca Storica di Ateneo "Arturo Graf" al Rettorato dell'Università di Torino e i Musei Universitari di Anatomia "Luigi Rolando" e di Antropologia criminale "Cesare Lombroso".



Le iniziative a Milano



A Milano, la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici si svolgerà il 27 settembre al BIM Park e il 28 settembre allo Science Park (adiacente al Bicocca Stadium) con l’iniziativa "Meet me tonight". In partnership con Regione Lombardia e le principali università della città, l’evento proporrà una serie di incontri e workshop gratuiti per avvicinare il pubblico alla ricerca. Gli eventi includeranno osservazioni astronomiche, stand-up comedy e spettacoli teatrali, con attività che abbracciano tematiche come la sostenibilità urbana, la medicina e l’economia circolare. Sempre a Milano è in programma “Co.Science - Meet Research To Connect Science And Society”, un evento coordinato dal Cnr, che estende la portata della manifestazione anche a Busto Arsizio, Varese e Como.



Il progetto Sharper in 15 città



Anche Sharper, acronimo di "SHAring Researchers’ Passion for Education and Rights", è uno dei progetti chiave italiani sostenuti dalla Commissione europea per la Notte europea dei ricercatori. L’evento si svolgerà il 27 settembre nelle città di Ancona, Bari, Cagliari, Camerino, Catania, Genova, L’Aquila, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni, Trieste e Urbino, con eventi che mirano a raccontare la passione, le scoperte e le sfide dei ricercatori di tutta Europa attraverso mostre, spettacoli, concerti, giochi, conferenze e centinaia di altre iniziative rivolte al grande pubblico.



