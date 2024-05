Intelligenza artificiale a scuola, il 65% degli studenti usa ChatGPT

L’intelligenza artificiale sta investendo vari campi della nostra vita e negli ultimi tempi ha un ruolo sempre più rilevante nel settore educativo, infatti il 65% degli studenti italiani tra i 16 e i 18 anni utilizza ChatGPT e strumenti simili per fare i compiti e scrivere saggi. Il dato emerge da una recente ricerca condotta da TGM Research per conto di NoPlagio.it, piattoaforma di software antiplagio e rilevatore di contenuti Ai Lo studio ha coinvolto 1007 studenti italiani, rivelando che l’uso dell’IA nelle scuole è ormai una pratica diffusa. Oltre al 65% che utilizza l’IA per compiti e saggi, il 71% cerca informazioni, il 60% la usa per svolgere compiti, il 33% per imparare, il 18% per rispondere a test, il 21% come assistente personale e il 13% specificamente per scrivere saggi.