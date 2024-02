ChatGpt, utenti segnalano errori nelle risposte del chatbot di OpenAI

L'errore riscontrato sia in Gpt-3.5 sia in Gpt-4

Dopo le varie segnalazioni, OpenAI ha pubblicato un "incident report" sul proprio sito in cui riconosce l'anomalia e fornisce agli utenti aggiornamenti sull'origine del problema e sulle possibili soluzioni. Intitolata "Risposte inaspettate da ChatGPT", nella pagina per ora si legge solamente che l'azienda sta monitorando attentamente la situazione e, dopo aver identificato il problema, sta lavorando per risolverlo. Il malfunzionamento riguarda sia Gpt-3.5, la versione gratuita del chatbot, sia Gpt-4, il modello più avanzato presente nella versione a pagamento. Come sottolinea il Post, è estremamente difficile, persino per gli sviluppatori, capire e spiegare con precisione le ragioni per cui ChatGpt fornisce determinate risposte anziché altre perché "si basa su una massa di informazioni in costante evoluzione, che include non solo testi prescelti ma anche gli scambi avuti con gli utenti".