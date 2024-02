OpenAI vale 80 miliardi, accordo per un'offerta azionaria

La società vola nella classifica delle start up tecnologiche di maggior valore in tutto il mondo e conclude un accordo che ne triplica la valutazione nell'arco di pochi mesi. L'indiscrezione arriva dal New York Times secondo cui la società di intelligenza artificiale venderà le proprie azioni esistenti in un'offerta pubblica guidata dalla società di venture capital Thrive Capital

OpenAI vola nella classifica delle start up tecnologiche di maggior valore in tutto il mondo e, anche per posizionare azioni sul mercato, ha concluso un accordo che la valuta circa 80 miliardi di dollari, praticamente il triplo rispetto a pochi mesi fa. L'indiscrezione arriva dal New York Times secondo cui la società di intelligenza artificiale con sede a San Francisco venderà le proprie azioni esistenti in un'offerta pubblica guidata dalla società di venture capital Thrive Capital.