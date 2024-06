Asteroid Day: le scoperte rese possibili dall'intelligenza artificiale

Il 30 giugno si celebra la Giornata mondiale degli asteroidi: un'opportunità per riflettere su eventi passati, come l'esplosione di Tunguska del 1908, e per celebrare le nuove scoperte rese possibili anche grazie all’Intelligenza artificiale

Oggi, 30 giugno, si celebra la Giornata mondiale degli asteroidi, un'occasione dedicata alla sensibilizzazione sul rischio di impatti con i corpi minori del Sistema Solare. Questa giornata è anche un'opportunità per riflettere su eventi passati, come l'esplosione di Tunguska del 1908, e per celebrare le nuove scoperte rese possibili anche grazie all’Intelligenza artificiale.



Perché si celebra il 30 giugno

La Giornata mondiale degli asteroidi si celebra il 30 giugno per ricordare l'evento di Tunguska del 1908. In quella data, un asteroide di 50-80 metri di diametro esplose nell'atmosfera sopra la Siberia, abbattendo milioni di alberi su un'area di 2150 chilometri quadrati senza lasciare tracce di un cratere da impatto. Questo evento ha messo in evidenza l'importanza di monitorare gli asteroidi near-Earth e di sviluppare strategie di difesa contro potenziali impatti. leggi anche Usa, detriti dallo spazio distruggono tetto: famiglia denuncia Nasa

Doppio passaggio in coincidenza con l’Asteroid Day

Quest'anno, il mese di giugno si è concluso con un doppio passaggio ravvicinato della Terra con due asteroidi: (415029) 2011 UL21 e 2024 MK, entrambi classificati come PHA (Potentially Hazardous Asteroids). Il primo si è trovato alla minima distanza dalla Terra di 6.6 milioni di chilometri il 27 giugno. Mentre il secondo ha salutato ieri il nostro Pianeta a 295mila chilometri di distanza. Come sottolineato dall’Istituto nazionale di astrofisica, nonostante la loro vicinanza, questi due asteroidi non rappresentano un rischio per il nostro pianeta. Il loro passaggio ravvicinato in coincidenza dell'Asteroid Day ha però offerto un'opportunità unica per l'osservazione e lo studio.

L'Ia ha scoperto oltre 27mila asteroidi

Quanto alle ultime scoperte del settore, recentemente un team di scienziati grazie all’Intelligenza artificiale ha scoperto un “tesoro nascosto”: oltre 27mila asteroidi che erano sfuggiti all'occhio umano nelle vecchie immagini telescopiche. Questa scoperta è stata possibile grazie a un algoritmo avanzato chiamato Thor (Tracklet-less Heliocentric Orbit Recovery), sviluppato dall'Istituto B612 e dall'Università di Washington. Analizzando più di 400mila immagini d'archivio del cielo notturno, Thor, collegando i puntini di luce tra immagini diverse, è stato in grado di identificare gli oggetti in movimento nello spazio, con una velocità e precisione superiori a quelle umane. La scoperta di oltre 27mila nuovi asteroidi si aggiunge al catalogo già esistente, portando il numero totale a oltre 1,3 milioni. Tra questi, circa 150 si avvicinano all'orbita terrestre, ma fortunatamente nessuno è su una traiettoria di collisione con il nostro pianeta. Questa scoperta dimostra l'efficacia dell’Intelligenza artificiale nella ricerca spaziale e la sua capacità di migliorare la nostra comprensione e monitoraggio degli oggetti celesti.



