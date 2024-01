Berlino, un asteroide causa una palla di fuoco nel cielo. VIDEO

Non è la prima volta

Ad aprile 2023 una sfera di fuoco aveva illuminato il cielo di Elmshorn, in Germania, ed era stato trovato un detrito dell'asteroide nel giardino di un'abitazione. In Francia, invece, a metà febbraio, un meteorite con il diametro di 1 metro si era scontrato con l'atmosfera terrestre, anche in quel caso era già stato notato poche ore prima. Nei giorni successivi, sono stati ritrovati 12 frammenti in Normandia.