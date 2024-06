Usa, detriti dallo spazio distruggono tetto: famiglia denuncia Nasa

Un comunicato stampa dello studio legale Cranfill Summer elenca le conseguenze tra cui perdita e danni a cose non assicurate, interruzione dell'attività, angoscia emotiva/mentale e costi per l'assistenza di terzi

Una famiglia della Florida la cui casa è stata colpita da detriti spaziali all’inizio di quest’anno sta chiedendo un risarcimento all’agenzia spaziale statunitense Nasa per danni alla proprietà e angoscia mentale. Un oggetto metallico da 0,7 kg, infatti, ha perforato il tetto attraversando due strati di soffitto nella casa di Alejandro Otero a Naples, lo scorso marzo, ferendo il figlio. La Nasa aveva affermato che l'oggetto faceva parte di circa 5.800 libbre di hardware scaricato dalla Stazione Spaziale Internazionale dopo l'installazione di nuove batterie agli ioni di litio.

Un comunicato stampa dello studio legale Cranfill Summer elenca i danni tra cui perdita di danni a cose non assicurate, interruzione dell'attività, angoscia emotiva/mentale e costi per l'assistenza di terzi. L'avvocato Mica Nguyen Worthy ha affermato che i detriti spaziali "sono un problema davvero serio a causa dell'aumento del traffico spaziale negli ultimi anni". "I miei clienti stanno cercando un risarcimento adeguato per tenere conto dello stress e dell'impatto che questo evento ha avuto sulle loro vite", ha affermato in una nota.