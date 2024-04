Nasa: L’oggetto che si è schiantato su una casa era spazzatura

Si tratta di un supporto metallico utilizzato per montare batterie vecchie su un pallet da carico per lo smaltimento lanciato dalla stazione spaziale internazionale (Iss) nel 2021

L'oggetto misterioso che si è schiantato su un tetto di una casa in Florida il mese scorso è spazzatura spaziale proveniente da attrezzature della Stazione spaziale internazionale (Iss). La conferma arrivata dalla Nasa che ha analizzato il detrito. La notizia viene data dai media americani come il The Guardian. Il pezzo di metallo pesa 7 chili, è alto 10 centimetri e largo 4. Il proprietario della casa colpita, Alejandro Otero, ha raccontato che l'oggetto precipitato dal cielo gli ha squarciato il soffitto e lacerato il pavimento.