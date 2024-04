Scoperto il buco nero stellare più massiccio della Via Lattea

Gaia BH3 supera per dimensioni Cygnus X-1



Come spiegato sulla rivista Astronomy and Astrophysics dagli scienziati dell'Osservatorio di Parigi e dell'European Southern Observatory's Very Large Telescope (ESO's VLT), i buchi neri si originano a seguito del collasso di una stella e generalmente quelli presenti nella nostra galassia raggiungono una massa pari a circa dieci volte quella del Sole. Gaia BH3 batte il record di dimensioni finora detenuto da Cygnus X-1, un buco nero situato nella Via Lattea che è circa 21 volte più massiccio della stella al centro del nostro Sistema solare. Gaia BH3, invece, come detto, sembra più massiccio del Sole di ben 33 volte ed è stato individuato a 2000 anni luce di distanza dalla Terra, nella costellazione dell'Aquila. "Non ci aspettavamo di trovare un elemento così peculiare a una distanza relativamente tanto vicina. Abbiamo utilizzato molti strumenti per confermare la presenza di questo buco nero supermassiccio”, ha riferito Panuzzo. Per poi sottolineare che "questo è il tipo di scoperta che si fa una sola volta nella propria carriera”.