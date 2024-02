Spazio, milioni di stelle e galassie nelle foto del Telescopio Webb

Le immagini, rilasciate dalla Nasa, ritraggono una galassia composta da circa 500mila stelle di dimensioni diverse che convergono nel cuore della Via Lattea. Foto di questo tipo permettono agli scienziati di studiare più approfonditamente la formazione stellare in questa regione

Il telescopio spaziale James Webb ha immortalato il cuore della Via Lattea, una galassia a spirale costituita da milioni di stelle. Le immagini, rilasciate dalla Nasa, mostrano nel dettaglio caratteristiche ed elementi inediti di questa regione. Come riporta la Cnn, gli astronomi hanno utilizzato il telescopio Webb per intravedere Sagittarius C, o Sgr C, una regione di formazione stellare situata a circa 300 anni luce dal buco nero centrale della galassia Sagittarius A.