Asteroide passa oggi "accanto" a Terra, Nasa: più vicino da 100 anni

Un gigantesco asteroide si avvicinerà alla Terra oggi, venerdì 2 febbraio. Si tratta del passaggio più vicino al nostro Pianeta degli ultimi 100 anni, come riportato dalla Nasa. Durante alla scorsa settimana, i ricercatori hanno individuato cinque asteroidi in avvicinamento al nostro Pianeta, di cui uno - denominato 2008 OS7 - è stato classificato come "potenzialmente pericoloso", visto che ha le dimensioni di uno stadio di calcio Sempre secondo quanto riferito dall'agenzia spaziale americana, il corpo celeste dovrebbe passare a una distanza di circa 1,77 milioni di miglia dalla Terra, sette volte più lontano della Luna, situata a circa 239.000 miglia da nostro Pianeta.