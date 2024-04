Il gene "Kevin Bacon" regola la socialità dei moscerini

Il gene è stato chiamato "degrees of kevin bacon", in onore di un tool online che permette di tracciare le connessioni sociali delle celebrità fino al noto attore statunitense Kevin Bacon

Si chiama "degrees of kevin bacon", in breve dokb, è un gene individuato nei moscerini della frutta, che regola la struttura delle reti sociali degli insetti, ed è stato nominato in onore dell'attore statunitense Kevin Bacon. A descriverlo sulla rivista Nature Communications gli scienziati dell'Università di Toronto.