Spazio, captato misterioso segnale radio da antico ammasso di stelle

Nel cuore di un antico ammasso stellare della Via Lattea, situato a 14.500 anni luce dal Sole, è stato recentemente rilevato un enigmatico segnale radio. Secondo gli esperti, questa misteriosa emissione potrebbe essere originata da una pulsar, una stella di neutroni in rapida rotazione, oppure da un buco nero di medie dimensioni, una categoria finora inedita e di grande interesse scientifico. La scoperta è stata documentata in uno studio pubblicato sulla rivista "The Astrophysical Journal", ed è stato guidato da Alessandro Paduano, un ricercatore italiano del Centro Internazionale Australiano per la Ricerca sulla Radioastronomia, presso l'Università Curtin. L'osservazione del segnale è avvenuta durante l'esame dell'ammasso globulare noto come 47 Tucanae, sfruttando l'Australia Telescope Compact Array, un radiotelescopio gestito dall'agenzia governativa australiana per la ricerca scientifica.