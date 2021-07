7/10

"Il miglior giorno in assoluto", così Jeff Bezos ha commentato il successo del volo. Il patron della Blue Origin ha salutato dal finestrino il team accorso per il recupero dell'equipaggio e, una volta indossato il cappello texano, è stato il primo a uscire dal portello. Tutto il resto dell'equipaggio è apparso in buone condizioni dopo il rientro