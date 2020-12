"Stella di Natale": l'abbraccio tra Giove e Saturno il 21 dicembre

Il 21 dicembre 2020 il cielo regalerà uno spettacolo senza precedenti, se non andando indietro di centinaia di anni. Pochi giorni prima di Natale si verificherà una tripletta di eventi astronomici: il 21 dicembre, data del solstizio d'inverno, sarà anche il giorno più breve dell'anno e Giove e Saturno saranno così vicini che sembreranno quasi entrare in collisione, creando l'effetto di un corpo celeste unico. Si tratta di un fenomeno che non si osserva da circa 400 anni. Lo stesso che potrebbe aver ricreato nel cielo la cosiddetta "stella di Natale" che secondo il racconto dei Vangeli avrebbe guidato i Magi a fare visita a Gesù. Un ravvicinamento di tale portata tra i due pianeti è stato osservato l'ultima volta nel 1623, e per poter vedere un evento simile bisognerà aspettare quasi 60 anni, fino al 15 marzo del 2080.