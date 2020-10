Ultimo decennio il più caldo in Atlantico negli ultimi 2.900 anni

Lo studio nel dettaglio

Settembre 2020 da record: il più caldo mai registrato al mondo

Come precisato dagli autori, lo studio si basa su un particolare indice che i climatologi usano per studiare la variabilità delle temperature superficiali del Nord Atlantico: Amv.

Acronimo di Atlantic Multidecadal Variability, questo indice, come precisato da Massimiliano Pasqui, fisico del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), "tiene conto di come variano le temperature superficiali marine nel loro complesso, determinando alcuni fenomeni climatici su più anni”. Studiare le oscillazioni delle temperature superficiali marine del Nord Atlantico può fornire importanti dettagli sulla storia climatica del Pianeta, in quanto queste variazioni hanno ripercussioni sia sul Nord America, che sull’Europa e su tutta la Russia.

Grazie a questa innovativa tecnica di analisi, impiegata nello studio dei sedimenti del lago South Sawtooth Lake di Ellesmere Island, i ricercatori hanno rivelato non solo "che queste oscillazioni delle temperature atlantiche durano da almeno 3000 anni, e quindi sono una caratteristica fondamentale del pianeta, ma anche che quest'ultimo decennio è stato il più caldo mai registrato in un arco temporale così ampio”.

Altri dati sui cambiamenti climatici che interessano il nostro pianeta arrivano dall’ultimo bollettino di Copernicus climate change service, dal quale emerge che il mese di settembre 2020 è stato da record: il più caldo mai registrato in tutto il mondo. In particolare, sono state registrate temperature insolitamente elevate soprattutto al largo delle coste della Siberia settentrionale, nel Medio Oriente e in alcune parti del Sud America e dell'Australia. È in controtendenza l’Italia, dove il mese scorso è stato il più freddo degli ultimi 50 anni.