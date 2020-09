Settembre 2020 è il più freddo degli ultimi 50 anni

Il crollo delle temperature minime non ha precedenti nell'ultimo mezzo secolo. La notte di domenica 27 settembre, Milano e Torino hanno registrato rispettivamente 5 e 4 gradi. In arrivo una tregua di qualche giorno, poi ancora un weekend di maltempo

Una fine di settembre all'insegna del freddo e delle piogge, col maltempo che imperversa sulla Penisola, da Nord a Sud. Il calo delle temperature è stato repentino e da record, senza eguali negli ultimi 50 anni per quanto riguarda le minime. Milano e Torino, per esempio, domenica 27 settembre hanno registrato rispettivamente 5 e 4 gradi di notte, ma i valori sono risultati molto bassi anche sul resto del Nord e in Toscana, con minime al di sotto dei 10 gradi.