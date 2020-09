Meteo, le previsioni di martedì 29 settembre

Dopo l'ondata di maltempo, in arrivo una giornata prevalentemente stabile su tutto il Paese. Il sole si alternerà a qualche nube di passaggio, qualche pioggia attesa solo sulle regioni meridionali. Temperature in aumento, con massime generalmente comprese tra i 17 e i 26 gradi. Ovunque venti deboli e mari da poco mossi a molto mossi

Quella di martedì 29 settembre sarà una giornata prevalentemente stabile su tutto il Paese, dopo l'ondata di maltempo di domenica e lunedì . Il sole si alternerà a qualche nube di passaggio, qualche pioggia attesa solo sulle regioni meridionali. Temperature in aumento, con massime generalmente comprese tra i 17 e i 26 gradi. Ovunque venti deboli e mari da poco mossi a molto mossi ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

vedi anche

Meteo, colata di fango sul Comune di Monteforte Irpino. FOTO

Tempo stabile al Nord. Qualche nube sparsa al mattino alternata a cieli sereni e nessuna precipitazione prevista. Nel pomeriggio cieli più nuvolosi a Ovest ma senza piogge attese. Ancora tempo asciutto in serata con nuvolosità irregolare. Temperature in aumento, con massime comprese tra i 17 e i 22 gradi. Venti deboli di direzione variabile e mari da poco mossi a mossi. Qualche nuvola su Milano e Torino, con temperature di 22 e 19 gradi.

Le previsioni al Centro

Poche nubi al Centro. Tempo stabile anche nelle regioni centrali dal mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio proseguiranno condizioni di bel tempo e sole prevalente su tutta l’area. In serata nuvolosità in aumento ma senza precipitazioni associate. Temperature in aumento, con massime comprese tra i 19 e i 23 gradi. Venti deboli di direzione variabile e mari poco mossi. Sole e 23 gradi a Roma, stessa temperatura e qualche nube a Firenze.

Le previsioni al Sud

Qualche precipitazione al Sud. Al mattino locali piogge attese su Campania, Calabria e Sicilia, più stabile altrove. Nel pomeriggio ancora qualche pioggia sulla Calabria e stabilità sul resto dell’area. Tempo in miglioramento la sera con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in aumento, con massime comprese tra i 23 gradi e i 26 gradi. Venti moderati da Nord Ovest e mari mossi o molto mossi. Sole e 22 gradi a Napoli, qualche pioggia e 23 gradi a Palermo.