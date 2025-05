Maturità 2025, oggi online i nomi dei presidenti di commissione

La maturità 2025 si avvicina. In programma il prossimo 18 giugno, l'esame di Stato inizierà con la consueta prima prova d'italiano. Tra i momenti più attesi dagli studenti, in attesa del “grande giorno”, c'è la comunicazione dei nomi dei presidenti di commissione che saranno annunciati oggi, 13 maggio, sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione. Oltre al presidente esterno, la commissione esaminatrice sarà composta quest'anno da tre commissari interni e tre esterni.

La commissione dell'Esame di Stato 2025

Anche per la maturità 2025 la commissione d'esame sarà “mista”, formata da sei commissari – tre interni e tre esterni – e un presidente esterno che, oltre a presiedere tutte le fasi della prova, rappresenterà un punto di riferimento per docenti e maturandi. Come specifica una nota del Ministero dell'Istruzione, gli Uffici Scolastici Regionali inizieranno a rendere noti da oggi gli elenchi ufficiali con i nomi assegnati a ciascuna commissione. Per visionarli sarà necessario accedere al sito del Ministero e cercare il proprio istituto di riferimento. La pubblicazione avviene su base regionale. Per conoscere invece i commissari di Maturità sarà necessario attendere la fine di maggio.