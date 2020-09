Maltempo, allerta arancione in Campania, Calabria e Sardegna

Dopo un weekend segnato da fenomeni intensi, sono previste ancora precipitazioni in particolare nelle zone tirreniche del Centro-Sud, con rovesci, forti venti e possibilità di grandinate. Intanto in Irpinia e nel Salernitano si fa la conta dei danni, con alcune centinaia di persone evacuate

Non si ferma in Italia l’ondata di maltempo che da giorni imperversa sull'Italia. Dopo i fenomeni intensi del weekend, in particolare al Centro Sud con raffiche di vento, pioggia intensa, trombe d'aria e neve sui rilievi, anche per la giornata di oggi sono previsti fenomeni intensi. Il Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso una nuova allerta meteo che riguarda gran parte del Centro e del Sud, specialmente nei settori tirrenici, con particolare attenzione su Campania, Calabria settentrionale e Sardegna. Intanto nelle regioni centro-meridionali si fa la conta dei danni causati dal vortice di maltempo, con la Campania tra le zone più colpite (LE PREVISIONI).

Allerta arancione in tre Regioni approfondimento Meteo, le previsioni di lunedì 28 settembre L'allerta meteo diramata dalla Protezione civile è arancione in Campania, Calabria settentrionale tirrenica, sulla Sardegna centro-settentrionale e su ampie zone della Basilicata. Allerta gialla, invece, sul Veneto meridionale, su alcuni tratti dell’Emilia-Romagna e della Toscana, su tutto il territorio di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia, sui settori settentrionali della Sicilia e sulle restanti aree della Sardegna, della Basilicata e della Calabria. Secondo il bollettino della Protezione civile, le piogge saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

In Irpinia e nel Salernitano famiglie evacuate

Tra le zone più flagellate dal maltempo degli ultimi giorni c’è la Campania, in particolare l’Irpinia e il Salernitano. Protezione civile e vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte a Monteforte Irpino e a Sarno per liberare le strade dal fango e dai detriti, in alcuni casi anche dalle auto che sono state trascinate dalla furia dell'acqua. In entrambe le località, e anche a Castel San Giorgio, sempre nel Salernitano, sono state disposte a scopo precauzionale evacuazioni per alcune famiglie. I sindaci hanno allestito centri di accoglienza per le persone che hanno dovuto abbandonare la propria casa e emesso ordinanze per la chiusura delle scuole nella giornata di oggi. A Sarno sono circa 250 le persone fatte evacuare, l'ordinanza riguarda invece una decina di famiglie a Monteforte. La Protezione civile regionale, comunque, è al lavoro in tutta la Campania, con interventi anche nel Casertano e nel Napoletano. Le scuole sono chiuse oggi anche a Ischia.

I danni del maltempo a Monteforte Irpino - ©Ansa