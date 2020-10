Settembre 2020 da record: il più caldo mai registrato al mondo

Lo rivelano gli ultimi dati stilati dal Copernicus climate change service per l'osservazione dei cambiamenti climatici del programma Copernicus dell'Unione europea. L’Italia invece è in controtendenza: lo scorso mese è stato il più freddo degli ultimi 50 anni

Il mese di settembre 2020 appena concluso è stato da record: il più caldo mai registrato in tutto il mondo. Nello specifico, secondo gli ultimi dati stilati dal Copernicus climate change service per l'osservazione dei cambiamenti climatici del programma Copernicus dell'Unione europea, sono state registrate temperature insolitamente elevate soprattutto al largo delle coste della Siberia settentrionale, nel Medio Oriente e in alcune parti del Sud America e dell'Australia. L’Italia, invece, è in controtendenza: settembre 2020 è stato il più freddo degli ultimi 50 anni. Il crollo delle temperature minime, innescato dalla discesa di aria fredda dal Nord Europa, registrato lo scorso mese nella Penisola, non ha precedenti nell'ultimo mezzo secolo.

Allarme per il ghiaccio marino artico

La temperatura media di settembre 2020 è stata leggermente superiore sia rispetto a quella di settembre 2019 (di 0,05 gradi) sia dello stesso mese del 2016 (+ 0,08 gradi).

Preoccupa l’estensione del ghiaccio marino artico che il mese scorso è stata la seconda più bassa mai registrata, sia per quella giornaliera che per l'estensione media mensile. L’ultimo bollettino di Copernicus ha rivelato anche un’anomalia nelle temperature registrate da inizio anno in Siberia, dove l’inverno e la primavera sono stati insolitamente caldi, arrivando a registrare temperature fino a 10 gradi più alte del solito nel mese di maggio. Nel mese di giugno per l'intera Siberia artica la temperatura media è stata di oltre 5 gradi superiore a quella 1981-2010.