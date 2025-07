Il calendario lunare di luglio 2025

Il 10 luglio, alle 20:37 la Luna raggiungerà la sua fase piena. Tuttavia, il momento esatto non è cruciale per gli osservatori perché, ad occhio nudo, la Luna sembrerà piena il giorno prima e dopo questo momento, con oltre il 98% del disco lunare illuminato. La Luna piena di luglio è tradizionalmente chiamata "Luna del Cervo" (Buck Moon). Questo nome deriva dal fatto che i cervi maschi in questo periodo iniziano a far ricrescere le loro corna, e quindi simboleggia crescita e rinnovamento.

L'altro nome con cui viene chiamata

La Luna piena di luglio è chiamata anche “Luna piena del tuono”, perché ci sono frequenti temporali all'inizio dell'estate. È più probabile che i temporali si formino in ambienti umidi durante l'estate a causa dell'aria calda e umida che sale dal suolo verso le parti più alte e più fredde della nostra atmosfera. La Luna piena del tuono è, quindi, un segnale di avvertimento per un periodo dell'anno sorprendentemente pericoloso.

Le varie fasi

Per quanto riguarda luglio 2025 quindi queste sono le date da segnare nel calendario: