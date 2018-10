L’olio d’oliva aiuta le persone sovrappeso contro la steatosi epatica

L'Olio di oliva sarebbe prezioso nella cura di alcune patologie legate all'essere in sovrappeso, quali la steatosi epatica non alcolica (NAFLD) e la sindrome metabolica.

È emerso da un recente studio condotto dal Professor Valerio Nobili, dell’Università la Sapienza di Roma. La ricerca, presentata a Torino in occasione del Convegno ‘Stress ossidativo nel fegato grasso e terapie antiossidanti’, si è incentrata sull’idrossitirosolo, un composto chimico vegetale presente nell’olio di oliva. Ha forti proprietà ossidanti e, insieme con l’oleocantale, determina il sapore leggermente amaro dell’olio.

"Vi è un interesse sempre maggiore per le molecole di origine naturale”, spiega Nobili.

“Tra questi, l’idrossitirosolo, ha mostrato diverse proprietà anti-infiammatorie e antiaterogeniche”.

La steatosi epatica e lo studio di Nobili

La steatosi epatica, comunemente chiamata fegato grasso, è la principale patologia che colpisce il fegato nel mondo occidentale (ne soffre il 25-30% degli adulti). La causa primaria dell’accumulo del tessuto adiposo nell’organo è il sovrappeso. Il 45% della popolazione italiana con età superiore ai 18 anni ha problematiche legate al peso.

Il Dottor Nobili ha voluto sperimentare, in pazienti con steatosi epatica, i possibili benefici derivanti dall’assunzione del composto vegetale presente nell’olio di oliva. Per farlo ha monitorato la salute di 80 individui affetti dalla patologia, diagnosticata tramite biopsia. Ai partecipanti al test è stato richiesto di assumere per quattro mesi delle pastiglie gastrointestinali contenenti l’idrossitirosolo.

“I risultati preliminari di questo studio sono molto promettenti”, commenta Nobili, Responsabile Unità di Ricerca Patologie Epato-intestinali dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

L’olio di oliva protegge il cuore

L’olio di oliva avrebbe proprietà preziose anche per salvaguardare il cuore e la salute cardiovascolare.

I ricercatori del St. Michael's Hospital di Toronto hanno condotto uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, dal quale è emerso che l’assunzione dell’olio di oliva aumenta i livelli nel sangue della proteina ‘ApoA-IV’. Quest’ultima è di fondamentale importanza in quanto monitora le piastrine, quei corpuscoli che se aggregati impropriamente potrebbero determinare lo sviluppo di ictus o infarti. “Questo è il primo studio che collega ApoA-IV con piastrine e trombosi”, sostiene il dottor Heyu Ni, primo ricercatore dello studio.