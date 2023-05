Alluvione Emilia-Romagna, è allarme tetano: i sintomi e come si cura

1/8 ©Ansa

È allarme tetano in Emilia-Romagna: le autorità hanno diramato un avviso a tutta la popolazione chiedendo a coloro che non hanno mai fatto un vaccino antitetanico di provvedere quanto prima. Il problema è una conseguenza dell’alluvione e delle acque stagnanti in cui in molti si immergono per le operazioni di pulizia. I militari hanno donato alcuni disinfettanti per evitare che la malattia si propaghi

Maltempo, acque stagnanti sono un pericolo per la salute: cosa sapere