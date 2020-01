Cremini: cioccolato al latte, cioccolato bianco, pasta di nocciole. Sciogliere il cioccolato al latte e aggiungere 1/3 di pasta di nocciola. Versare metà composto negli stampini rettangolari riempiendoli per 1/3 e metterli in frigo per 30 minuti. Sciogliere il cioccolato bianco, aggiungere la restante pasta di nocciole, versare il composto negli stampini riempiendoli per 2/3. Far raffreddare 30 minuti in frigo, aggiungere l’ultimo strato di cioccolato al latte e far riposare in frigo per 12 ore