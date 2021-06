Piastrinopenia autoimmune, cos'è e quali sono i sintomi

Due forme differenti

approfondimento

Astrazeneca, 18enne morta per trombosi soffriva di malattia autoimmune

La malattia, spiegano gli studiosi, viene distinta in due forme differenti. Da una parte le forme primarie, che riguardano circa l’80% del totale dei casi e, dall’altra, le forme secondarie (20%). In entrambe le situazioni, comunque, la natura della malattia sembra essere di tipo autoimmune e vengono rilevati autoanticorpi anti-piastrine. Proprio nelle forme secondarie, la piastrinopenia autoimmune può insorgere a seguito di altre patologie, come ad esempio il lupus erimatoso, oppure a causa dell’assunzione di alcune tipologie di farmaci. Secondo i medici, attualmente, non sono note le cause che scatenano il processo e danno origine a questa malattia, che ha un’incidenza stimata con un valore compreso tra 1.6 e 3.9 casi per 100.000 persone ogni anno.

Sintomi e diagnosi

L’analisi morfologica di un campione di sangue, sottolineano ancora gli esperti, è fondamentale per la diagnosi, che può essere eseguita dopo attenta valutazione al microscopio ottico. Le manifestazioni cliniche sono tipicamente emorragiche e si manifestano con la comparsa di petecchie, prevalentemente localizzate negli arti inferiori. Come spiega il portale del polo ospedaliero “Humanitas”, si tratta di piccole macchie cutanee, piatte e rotondeggianti, causata da una piccola emorragia. Non sono associate né a dolore né ad altri fastidi ed il loro colore, inizialmente bruno-rossastro, tende nel tempo a diventare giallo fino a che le macchie stesse non scompaiono del tutto. Alla base di tale manifestazione, riferiscono i dottori, “c’è un’alterazione dei normali processi di coagulazione che sono necessari per far fronte alla rottura dei capillari”. Inoltre, quando le piastrine raggiungono un livello particolarmente basso, nello specifico con valori nell’ordine di 5000-10000 per microlitro, possono evidenziarsi anche emorragie di vario livello con perdite di sangue dal naso, dalle gengive o a carico del tratto gastrointestinale o genito-urinario.