Lupus, il 10 maggio la Giornata mondiale della malattia autoimmune

Le cause della malattia

Si tratta di una malattia cronica, autoimmune, non contagiosa né infettiva, che colpisce soprattutto le donne: nove malati su dieci sono infatti di sesso femminile e spesso in una fascia d’età tra i 20 e i 45 anni. Come si legge sul portale di “Fondazione Veronesi”, è una patologia dovuta ad una attivazione incontrollata del sistema immunitario che sfocia in un’infiammazione dei tessuti dell’organismo. Può interessare qualsiasi organo e apparato, generando sintomi e quadri clinici differenti per ogni singolo paziente. La malattia, dicono gli esperti, presenta una predisposizione genetica ma non è definibile come ereditaria e raramente è presente in più membri della stessa famiglia. Ad innescare la malattia può contribuire un insieme di fattori genetici, ambientali, come l’esposizione al sole, le infezioni, lo stress o alcuni farmaci, ma anche ormonali. Tutti fattori che scatenano l’iperattivazione del sistema immunitario. Nelle persone che soffrono di LES, tra l’altro, “il sistema responsabile della difesa dell’organismo non solo produce anticorpi che hanno la funzione di sconfiggere gli agenti infettivi, ma produce degli anticorpi in eccesso, diretti contro la cellule e i tessuti sani dell’organismo (autoanticorpi)”. Proprio questi ultimi hanno un ruolo fondamentale nel determinare l’infiammazione e il danno di diversi organi.