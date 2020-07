Covid-19, l’idrossiclorochina non ridurrebbe la mortalità: lo studio

A indicarlo sono i risultati di un trial clinico randomizzato, condotto dai ricercatori che lavorano alla sperimentazione clinica Recovery, organizzata dal governo britannico con la guida dell’Università di Oxford

L’idrossiclorochina continua a far discutere. Negli ultimi mesi questo farmaco, comunemente impiegato nel trattamento della malaria, dell’artrite reumatoide e del lupus eritematoso discoide e disseminato, ha acceso un interminabile dibattito all’interno della comunità scientifica sulla sua eventuale efficacia nei pazienti positivi al coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24). Tra i sostenitori del principio attivo non mancano alcuni protagonisti della politica, come il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, risultato recentemente positivo al Covid-19, e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo un nuovo studio, che non è ancora stato sottoposto alla peer review, l’idrossiclorochina non sarebbe efficace per il trattamento dell’infezione e, anzi, potrebbe persino peggiorarla. La ricerca è stata condotta dai ricercatori che lavorano alla sperimentazione clinica Recovery, organizzata dal governo britannico con la guida dell’Università di Oxford.

Il trial clinico approfondimento Idrossiclorochina: cos'è e quali sono gli effetti collaterali Nel corso della sperimentazione, i ricercatori hanno messo a confronto due gruppi di partecipanti: uno composto da 1561 pazienti trattati con l’idrossiclorochina e l’altro da 3155 persone curate con delle terapie standard. Nel primo gruppo, il 26,8% dei membri ha perso la vita 28 giorni dopo il trattamento, mentre nell’altro la percentuale è risultata del 25%. I ricercatori hanno confermato che i risultati restano costanti anche quando i pazienti vengono suddivisi in sottogruppi per età, genere o gravità della patologia al momento della terapia. I partecipanti trattati con l’idrossiclorochina hanno avuto anche una minore probabilità di essere dimessi entro 28 giorni (60,3% contro il 62,8% dei membri dell’altro gruppo). “Nei pazienti ricoverati, l'idrossiclorochina non è associata a una riduzione della mortalità, bensì a un aumento del periodo di ricovero e del rischio che la malattia progredisca verso la ventilazione meccanica e la morte", spiegano i ricercatori.