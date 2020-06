Perde credibilità lo studio che ha sollevato dei timori sull’utilizzo dell’idrossiclorochina nel trattamento del Covid-19 (segui la DIRETTA di Sky TG24). Tre dei quattro autori della ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Lancet, hanno deciso di ritirare la propria partecipazione. “Non possiamo più garantire la veridicità delle fonti”, hanno dichiarato per giustificare il passo indietro. Sapan Desai, il quarto autore dello studio, ha scelto invece di restare fermo sulle proprie posizioni e non ha commentato la decisione dei colleghi. La ricerca sosteneva che l’idrossiclorochina, solitamente impiegata nel trattamento della malaria, non solo non avesse benefici nel contrasto del virus, ma potesse essere anche dannosa per i pazienti.