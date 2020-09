Scoperto possibile legame tra fumo e una grave emorragia del cervello

I risultati di un nuovo studio finlandese, condotto su coppie di gemelli dai ricercatori dell’Università di Helsinki, suggeriscono l’esistenza di una possibile relazione causale tra il fumo e l'emorragia subaracnoidea (Sah), uno dei più gravi disturbi cerebrovascolari. Finora da diverse ricerche del settore era emerso un possibile legame tra il fumo e l'aumento del rischio di Sah, ma nessuna analisi aveva mai ipotizzato e dimostrato prima d’ora la presenza di una possibile connessione diretta.

Cos’è l’emorragia subaracnoidea

Sul portale dell'Humanitas, noto polo ospedaliero nel milanese, gli esperti precisano che si tratta un'emorragia che si produce all'interno dello spazio subaracnoideo (tra le meningi in cui scorrono le arterie cerebrali), spesso causata da aneurismi intracranici, malformazioni artero-venose (MAV), angiomi cavernosi, neoplasie, traumatismi. Stando alle statistiche, circa un paziente su due muore nei primi mesi dopo l’episodio di Sah. “Il 50% di tutte le emorragie sub aracnoidee andrà incontro a morte o gravi/medi deficit neurologici permanenti”, precisano gli esperti, che ribadiscono l’assenza, ad oggi, di procedure o comportamenti in grado di prevenire lo sviluppo dell'emorragia subaracnoidea, “se non il controllo della pressione in noti aneurismi non rotti”.