Istamina oltre i limiti, Conad richiama lotto di filetti di alici

Conad, dopo il richiamo di alcune capsule di caffè a suo marchio, ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha predisposto, in via precauzionale, il richiamo di un lotto di alici all'olio d'oliva, “in quanto su alcune confezioni è stato riscontrato un contenuto di istamina superiore ai limiti previsti”. In particolare, il prodotto interessato dal provvedimento è rappresentato da filetti di alici all'olio d'oliva distesi, nella confezione in vaso da 150 grammi, codice EAN 80129011, lotto MT189, con scadenza 08/10/2020.

Richiamo in via precauzionale

Come si legge nel comunicato pubblicato da Conad sul proprio sito internet, le alici sono state prodotte per Conad da Zarotti SpA nello stabilimento Poseidon SH. P. K., NIPT: J 68319506 G Shengjin, Albania. L’azienda ha anche specificato che “i clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti al suddetto lotto sono invitati a riportarle in qualsiasi punto vendita Conad, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso”. Inoltre, Conad precisa che il richiamo è stato disposto in via precauzionale, dal momento che non è certo che il problema segnalato interessi tutti i vasetti.

Il ruolo dell’istamina

L’istamina può risultare fattore scatenante di allergie alimentari. Come sottolinea anche il portale di Humanitas, prestigioso polo ospedaliero nel Milanese, si tratta di un “mediatore chimico”, in pratica una sostanza che permette il passaggio di segnali tra le cellule, già ampiamente diffusa nell’organismo umano, in particolare a livello di cellule coinvolte nelle risposte allergica e immunitaria, dove l’eccessiva liberazione ha un ruolo fondamentale nelle reazioni infiammatorie e nelle patologie allergiche quali, per esempio, l’asma, la congiuntivite allergica, l’orticaria e la rinite. Ma l'istamina è presente anche come “ingrediente naturale” in numerosi alimenti di largo consumo, specie nei prodotti della fermentazione microbica quali formaggi fermentati, carni in scatola, vino, birra, molluschi e crostacei. E anche l'esposizione del pesce fresco ad alte temperature accelera la sua produzione.

Le allergie alimentari

I sintomi delle allergie alimentari, spiegano i medici, possono essere molto diversi tra loro e comprendono, tra gli altri, formicolio o prurito alla bocca, orticaria, prurito, gonfiore a labbra, viso, lingua, gola o altre parti del corpo, difficoltà respiratorie e dolori addominali. Come sia possibile prevenire le allergie alimentari, una volta venuti a conoscenza con esami specifici, è abbastanza semplice. Il modo migliore per farlo, dicono gli esperti, è quello di conoscere e quindi evitare tutti quegli alimenti che ne sono alla base. Per essere certi, occorre leggere con attenzione le etichette degli alimenti ed evitare, tra gli altri, tutti quegli alimenti le cui quantità di istamina sono superiori alla norma.