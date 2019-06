Un nuovo studio ha identificato delle specie di batteri intestinali potenzialmente in grado di prevenire e di curare le allergie alimentari.

La scoperta si deve ai risultati di un’accurata ricerca realizzata presso il Brigham and Women's Hospital e l'ospedale Pediatrico di Boston.

Gli esperti, studiando il microbiota di un campione di bambini, hanno trovato delle differenze sostanziali tra i batteri intestinali dei partecipanti con e senza allergie alimentari.

I risultati suggeriscono che sarebbe possibile prevenire e combattere le allergie intervenendo sul microbiota, ovvero andando a ricostruire l’equilibrio dei batteri intestinali.

Si tratta di una scoperta unica nel suo genere che darà il via a una serie di ricerche atte a delineare nuovi trattamenti contro le allergie. La terapia a base dei microorganismi identificati dai ricercatori si è rivelata efficace in test sugli animali.

Analizzato il microbiota intestinale di bambini con e senza allergie



Per compiere lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, gli esperti hanno studiato il microbiota intestinale di un campione composto da 56 bimbi con allergie alimentati e 98 piccoli non allergici.

Sono così riusciti a svelare differenze tra i batteri dell’intestino dei bimbi con o senza allergia: i piccoli non allergici hanno un’alta presenza di Clostridiales e Bacteroidetes nell’intestino.

"È molto complicato analizzare tutti i microbi nell'intestino e dare un senso a come potrebbero intervenire nello sviluppo dell’allergia alimentare, ma usando approcci computazionali, siamo stati in grado di concentrarci su uno specifico gruppo di microbi associati ad un effetto protettivo", ha spiegato Georg Gerber, co-direttore del Massachusetts Host-Microbiome Center e autore dello studio.

I risultati dello studio e dei test sugli animali

Gli esperti, dopo aver individuato i microorganismi che proteggono i bambini dalle allergie alimentari, hanno testato negli animali il loro ruolo contro le allergie.

“Abbiamo dimostrato che negli animali si può prevenire o eliminare l'allergia con un cocktail di 5-6 di queste specie batteriche protettive”, spiega Lynn Bry, direttore del Massachusetts Host-Microbiome Center e autore dello studio.

“Con questi microrganismi stiamo resettando il sistema immunitario del soggetto allergico”.