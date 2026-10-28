Giornata mondiale della psoriasi, quante persone ne soffrono al mondo

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle che si manifesta con placche arrossate e desquamate e, sebbene non sia contagiosa, può influire sul benessere fisico e psicologico di chi ne soffre. Nel mondo le diagnosi sono 43 milioni. Ma se si contano i casi autodichiarati si sale a oltre 100 milioni ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Placche arrossate, desquamazione e un disagio che può andare oltre i sintomi cutanei. La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle che può incidere significativamente sulla qualità della vita e sul benessere fisico e psicologico. Non è contagiosa, ma le sue manifestazioni visibili possono esporre chi ne soffre a pregiudizi e difficoltà nelle relazioni sociali. In Italia si stima che le persone colpite siano circa 2 milioni. In occasione della Giornata mondiale della psoriasi, l'attenzione si concentra sulla necessità di aumentare la consapevolezza della patologia e contrastare lo stigma, soprattutto tra i più giovani, per i quali i sintomi possono pesare sull'autostima e sulla vita sociale. Fondamentali restano una diagnosi corretta, l'accesso a trattamenti adeguati e una maggiore comprensione della malattia.

Le diagnosi nel mondo sono 43 milioni A livello globale, la psoriasi riguarda un numero di persone che potrebbe superare i 100 milioni. Secondo la terza edizione del Global Psoriasis Atlas, il progetto internazionale promosso da IFPA, International League of Dermatological Societies e International Psoriasis Council, si stimano 43 milioni di persone con una diagnosi confermata da un medico o dermatologo, mentre si arriva a circa 102 milioni considerando anche i casi autodichiarati. Le stime presentano un ampio margine di incertezza: rispettivamente, da 27 a 91 milioni e da 65 a 218 milioni. Il rapporto evidenzia inoltre una significativa lacuna nella raccolta dei dati epidemiologici: soltanto 41 Paesi e territori su oltre 220 dispongono di studi sulla diffusione della malattia nella popolazione generale. Un limite che rende più difficile definire con precisione il peso globale della psoriasi e rafforza la necessità di investire nella ricerca, migliorare la raccolta dei dati e favorire l'accesso alla diagnosi e alle cure in tutto il mondo.