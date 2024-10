Psoriasi, arriva nuovo farmaco che migliora pelle e vita pazienti

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera a una nuova terapia per il trattamento della psoriasi a placche di grado moderato-severo, una malattia dermatologica cronica e ricorrente che colpisce più di 500mila persone in Italia

La psoriasi a placche, una malattia infiammatoria cronica che colpisce circa due milioni di italiani, provoca sintomi come prurito, dolore, bruciore, secchezza, desquamazione e arrossamenti, con oltre 500mila pazienti affetti da forme moderate o gravi. Per questi, soprattutto per chi non risponde alle terapie standard, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha recentemente approvato un nuovo farmaco (deucravacitinib), ora disponibile tramite il Servizio Sanitario Nazionale. La psoriasi a placche, che colpisce principalmente gomiti, ginocchia, mani, piedi e cuoio capelluto, è causata da un'anomala attivazione del sistema immunitario. Sebbene le cure attuali allevino i sintomi, non riescono ancora a eliminare la malattia.