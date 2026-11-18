Condotto su 11.224 persone tra i 65 e gli 84 anni residenti a Tokyo e inizialmente autonome, lo studio, durato circa sette anni e mezzo, ha rilevato che la demenza associata alla necessità di assistenza è comparsa nel 12,8% dei proprietari attuali di cani, contro il 18,1% di chi non ne aveva mai posseduto uno, percentuale che sale al 18,5% per chi ne aveva avuto uno in passato

Sono tanti i benefici che derivano dalla compagnia di un cane, in particolare per le persone anziane. Ora, secondo una ricerca, il legame con il proprio amico a quattro zampe potrebbe anche proteggere dalla demenza. Lo studio, pubblicato sull'International Journal of Environmental Research and Public Health e realizzato da un gruppo di ricercatori giapponesi del National Institute for Environmental Studies, è stato condotto su 11.224 persone tra i 65 e gli 84 anni residenti a Tokyo e inizialmente autonome. Durato circa sette anni e mezzo, la ricerca ha rilevato che la demenza associata alla necessità di assistenza è comparsa nel 12,8% dei proprietari attuali di cani, contro il 18,1% di chi non ne aveva mai posseduto uno, percentuale che sale al 18,5% per chi ne aveva avuto uno in passato. Come riporta La Stampa, gli studiosi hanno stimato, attraverso un'analisi statistica, per gli attuali proprietari un rischio di demenza senile inferiore del 48% rispetto a chi non aveva mai avuto un cane.

I benefici

I ricercatori hanno evidenziato che l'animale agisce direttamente sui processi neurodegenerativi. Sono due gli aspetti della vita quotidiana che hanno maggiore rilevanza e apportano quindi dei benefici, il movimento e le relazioni sociali. Dietro le passeggiate che accompagnano la routine di un padrone di un cane ci sono tanti altri aspetti che incidono sulla sua vita, come le occasioni di contatto con le altre persone – che di fatto allontanano l’isolamento che può accelerare il declino cognitivo -, un quotidiano esercizio fisico e la stessa relazione affettiva con l’amico a quattro zampe che diventa un vero e proprio componente della famiglia. Già in passato altri studi avevano messo in evidenza la relazione tra convivenza con un cane e una minore incidenza di demenza con necessità di assistenza. Nel 2018 una ricerca condotta su oltre 11mila anziani giapponesi aveva rilevato nei proprietari di cani migliore mobilità e maggiori interazioni e nel 2022 e nel 2023 altre due indagini avevano rilevato nei padroni di cani una minore probabilità di sviluppare disabilità fisiche e cognitive.