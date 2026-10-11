Farmaci antiobesità, nuove cure in arrivo: effetti su cuore e cervello

Tra le novità più importanti in arrivo in Italia ci sono le pillole antiobesità e il triplo agonista retatrutide. Ad annunciarlo è stato Andrea Fabbri, docente di endocrinologia all'Università di Roma Tor Vergata. "I Glp-1 agonisti orali sono la nuova frontiera in pillole per la cura di sovrappeso metabolico e obesità. Non hanno bisogno della catena del freddo e rispetto alle molecole iniettive hanno una buona efficacia di cura (anche se generalmente minore) e una maggiore facilità per un uso quotidiano", spiega. Il retatrutide è "un triplo agonista di tipo iniettivo su base settimanale" che assicura "una maggiore efficacia sul calo di peso corporeo".