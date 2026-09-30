Perché avere una percentuale di grasso corporeo troppo bassa è un rischio per la salute

Quando si parla di grassi ci si può riferire sia ai grassi alimentari che al grasso corporeo. I grassi alimentari sono quelli che assumi attraverso l'alimentazione, mentre il grasso corporeo rappresenta il modo in cui l'organismo immagazzina l'energia in eccesso. Quando consumi un pasto, i grassi alimentari, i carboidrati e le proteine ​​in esso contenuti vengono scomposti in unità fondamentali semplici che l'organismo può utilizzare come fonte di energia. I carboidrati si trasformano in glucosio, le proteine ​​in aminoacidi e i grassi in acidi grassi. Se assumi costantemente più calorie di quante ne consumi, le cellule adipose immagazzinano questi nutrienti in eccesso sotto forma di lipidi, provocando un aumento delle dimensioni delle cellule stesse. Il grasso svolge innumerevoli funzioni nell'organismo, dal rilascio di ormoni alla regolazione della temperatura corporea, quindi una perdita eccessiva di esso è dannosa per la salute. Spesso si paragona il grasso corporeo a un deposito specializzato che immagazzina nutrienti quando l'energia abbonda e li rilascia solo in caso di necessità, afferma a Bbc Mikael Ryden, professore di ricerca clinica e sperimentale sul tessuto adiposo presso il Karolinska Institute, in Svezia.

I rischi della perdita eccessiva di grasso

Le cellule adipose producono ormoni che segnalano al resto dell'organismo quanta energia abbiamo a disposizione e il nostro livello di sazietà. Tra questi, il più studiato è la leptina, spiega Oral. "La leptina comunica al cervello che le riserve energetiche sono sufficienti, permettendogli così di 'rilassarsi'", afferma l'esperta; ciò consente all'organismo di concentrarsi su processi biologici fondamentali, come la riproduzione e il contrasto alle infezioni. In assenza di leptina, il cervello inizia a preoccuparsi della quantità di energia disponibile, portando a trascurare funzioni essenziali. Il grasso corporeo è fondamentale anche per mantenere il calore. Mentre il grasso bianco immagazzina l'energia in eccesso, funge anche da strato isolante; il grasso bruno e quello beige, invece, contengono cellule specializzate che bruciano energia per produrre calore, aiutando così l'organismo a mantenere la propria temperatura. Negli ultimi studi gli scienziati hanno messo in evidenza che, certo, un eccesso di grasso può comportare un rischio maggiore di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, alcuni tipi di cancro e osteoartrosi, ma si possono correre seri rischi anche quando se ne ha troppo poco. "Una quantità insufficiente di tessuto adiposo compromette il funzionamento degli organi e dell'organismo", afferma Jessica Maung, ricercatrice e studentessa di post-laurea specializzata in malattie metaboliche presso l'Università del Michigan.