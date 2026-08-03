Nicosiana, il festival che porta la prevenzione oncologica femminile

Un comune di poco più di dodicimila abitanti, nel cuore dell'entroterra siciliano, chiama a raccolta medici, ricercatori, artisti, istituzioni e cittadini attorno alla prevenzione oncologica femminile. Dal 27 al 29 agosto Nicosia, comune ultraperiferico dell'entroterra ennese, ospita Nicosiana, il festival dedicato alla salute delle donne, nato per avvicinare le donne alla prevenzione, richiamare l'attenzione sulle disuguaglianze che pesano sul Mezzogiorno e sulle aree interne ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La Sicilia è penultima in Italia per adesione agli screening del tumore della mammella e della cervice uterina. Nell’Isola quasi quattro donne su dieci non eseguono la mammografia nei tempi raccomandati. Dal 27 al 29 agosto Nicosia risponde con una tre giorni dedicata alla salute delle donne: controlli gratuiti, incontri scientifici, dibattiti, spettacoli e una raccolta fondi per potenziare la prevenzione oncologica femminile nel territorio A sostenere la manifestazione come testimonial saranno Ludovica Bizzaglia, Valeria Solarino, Giacomo Ferrara a Alberto Paradossi.

festival in Sicilia

Screening gratuiti dedicati alla prevenzione tumori delle donne Nicosia è uno dei comuni italiani in cui si incontrano due disuguaglianze: quella che continua a separare il Mezzogiorno dal resto del Paese nell'accesso agli screening oncologici e quella che le aree interne sperimentano ogni giorno nell'accesso ai servizi sanitari. Per due giornate il festival offrirà screening gratuiti dedicati alla prevenzione dei tumori femminili, con visite ginecologiche ed ecografie al seno, per avvicinare i controlli a chi, per ragioni geografiche, economiche o organizzative, incontra maggiori difficoltà ad accedervi. Agli screening si affiancano incontri con medici e professionisti della salute dedicati alla prevenzione, alla diagnosi precoce e ai percorsi di cura, così come spettacoli e appuntamenti culturali. Approfondimento Diagnosticato tumore al seno a Vanessa Trump, ex nuora del presidente

I testimonial e gli spettacoli in programma A sostenere la manifestazione come testimonial saranno le attrici Ludovica Bizzaglia e Valeria Solarino, e gli attori Alberto Paradossi e Giacomo Ferrara, presenti a Nicosia con gli appuntamenti culturali e di spettacolo in programma. Sul palco allestito nella piazza principale di Nicosia saliranno inoltre diverse donne che hanno vissuto una diagnosi oncologica e racconteranno pubblicamente la propria esperienza: la scoperta della malattia, le cure, il rapporto con il corpo, la paura, le relazioni, il ritorno alla quotidianità. Vicende che raramente trovano uno spazio pubblico diventano così occasione di confronto e possono aiutare altre donne ad avvicinarsi alla prevenzione con maggiore consapevolezza. Approfondimento Tumore seno, 1 milione di casi in più entro 2050: i fattori di rischio

La raccolta fondi per potenziare attività oncologica femminile Accanto al programma culturale e sanitario, Nicosiana promuove una raccolta fondi destinata a potenziare le attività di prevenzione oncologica femminile nel territorio. L’obiettivo è trasformare la partecipazione al festival in un sostegno duraturo alla salute delle donne, contribuendo ad avvicinare i controlli, l’informazione e la diagnosi precoce a chi vive nelle aree interne. La manifestazione richiama inoltre l’attenzione sulla possibilità di rendere operativo in tempi brevi un mammografo già presente a Nicosia. La disponibilità dello strumento sul territorio permetterebbe di ampliare l’offerta di prevenzione, ridurre gli spostamenti verso altri centri e rendere più accessibili i controlli alle donne di Nicosia e dei comuni vicini.

I numeri sulla prevenzione nelle aree interne Nel 2024 sono state stimate in Italia 390.100 nuove diagnosi di tumore, 175.600 tra le donne. Il tumore della mammella resta la neoplasia più frequente nella popolazione femminile, con 53.065 nuovi casi, pari a circa il 30% delle diagnosi oncologiche tra le donne. La possibilità di intercettare la malattia precocemente, tuttavia, cambia anche in base al luogo in cui si vive e alla distanza dai servizi sanitari. Per chi vive nelle aree interne, a queste differenze si aggiunge la distanza dai servizi. Approfondimento Salute, a Live In il corto “Due di noi” sul valore della prevenzione