Salute, a Live In il corto “Due di noi” sul valore della prevenzione

A Sky TG24 Live In Roma si parla anche di salute e prevenzione. “Due di noi” è il cortometraggio che racconta le storie, intrecciate tra loro, di Teresa e Chiara Ruaro, ospite sul palco di Villa Torlonia. “La ricerca scientifica ha un ruolo di primo piano sotto diversi aspetti. Oggi ci sono, ad esempio, procedure per una diagnosi prima ancora che il tumore si formi, e ci sono terapie che permettono un'ottima qualità di vita", ha spiegato subito Ruaro parlando dell’importanza di fare controlli che possano prevenire la malattia. Ma il cortometraggio non parla solo di malattia, ma anche di “tanta voglia e bisogno di normalità”, ha spiegato Ruaro. “Un concetto che noi diamo per scontato fino a che la normalità non ci viene tolta. Poter lavorare, progettare un viaggio senza scontrarsi con il calendario delle terapie, andare al cinema. Le terapie di oggi fortunatamente ci consentono di avere tanta normalità: come si dice nel docufilm ci danno kronos, tempo sequenziale e misurabile, ma anche kairos, il tempo qualitativo e significativo”.

Chiara Ruaro ha parlato anche dell’importanza della ricerca medica. "Una diagnosi di tumore metastatico, anni fa, non prevedeva un futuro. Oggi invece possiamo parlare di futuro: una casa, un matrimonio, dare un senso a ciò che accade, raggiungendo il maggior numero di persone possibile per dire che c'è speranza", ha detto.

Importante per le donne con tumore è l’associazionismo: sapere che non sono da sole. Questa, ha detto Ruaro, è “una chiave di lettura importante della malattia perché quando ti riconosci negli occhi di una persona che sa quello che provi senza bisogno di parlare si affronta tutto molto meglio”. Poi un messaggio per le donne e non solo: “Il messaggio - ha detto - non è solo alle donne ma anche agli uomini che sono pure colpiti e che hanno un impatto psicologico. Alle donne dico che non sono sole e di cercare associazioni dove possono trovare persone che possano guidarle e dare loro l’abbraccio di cui hanno bisogno”.