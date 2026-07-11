Sanità, Bolzano in fondo nella prevenzione. Asl: “Colpa dei no vax”

Sanità, il “caso” Bolzano fanalino di coda nella prevenzione. Asl: “Colpa dei no vax”Salute e Benessere
Introduzione
Come rileva il Nuovo sistema di garanzia basato sul monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), la provincia autonoma di Bolzano si colloca in fondo alla classifica per la prevenzione degli indicatori Core. Lo stesso territorio svetta ai primi posti del Rapporto Crea sull'efficienza dei sistemi sanitari. Ecco per quali motivi.
Quello che devi sapere
Insufficienza nella prevenzione
Il dato negativo viene attribuito soprattutto al movimento no vax, molto presente nelle vallate dell'Alto Adige. Con 59 punti nell'area prevenzione, quella ottenuta da Bolzano è l'unica insufficienza che si registra in Trentino-Alto Adige, contro i 98 punti di Trento. Sul fronte delle aree distrettuale e ospedaliera, invece, le due Province superano nettamente la media nazionale.
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Tasso di immunizzazione pediatrica sotto la media Oms
La Provincia di Bolzano sconta tradizionalmente un tasso di immunizzazione molto basso, anche per quanto riguarda le vaccinazioni pediatriche. Secondo dati più recenti, in Alto Adige solo l'87,11% dei bambini a 24 mesi è coperto contro la polio, conto il 95% raccomandato dall'Organizzazione mondiale della salute (Oms).
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Campagna di informazione e sensibilizzazione
Secondo l'Azienda sanitaria di Bolzano, il dato negativo sulla prevenzione "è riconducibile alla limitata adesione alle vaccinazioni registrata in Alto Adige". Per provare a invertire la tendenza, Provincia e l'Asl Alto Adige promuovono da anni specifiche campagne di informazione e sensibilizzazione, come quelle dedicate alla vaccinazione antinfluenzale e alle vaccinazioni dell'infanzia. "La tutela della salute e la prevenzione rappresentano un asse strategico del programma di governo della Provincia autonoma di Bolzano", sottolinea l'azienda.
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Piano provinciale della prevenzione
L'ente fa sapere inoltre che il nuovo Piano provinciale della prevenzione prevede misure di informazione e sensibilizzazione, nonché interventi "volti a rafforzare la consapevolezza della popolazione e la competenza in materia di salute nei diversi ambiti della prevenzione, quali l'attività fisica, l'alimentazione e la salute mentale, oltre che della prevenzione clinica, come gli screening e, non da ultimo, le vaccinazioni". Come rileva l'Azienda sanitaria altoatesina l'insieme di queste iniziative sta producendo "effetti positivi". "Gli indicatori relativi all'area della prevenzione hanno evidenziato un miglioramento costante nel corso degli ultimi anni e vi è fiducia che anche nelle rilevazioni del Monitoraggio Lea relative al 2025 e al 2026 si registrerà un ulteriore incremento dei risultati conseguiti", conclude.