Sanità, Bolzano in fondo nella prevenzione. Asl: “Colpa dei no vax”

L'ente fa sapere inoltre che il nuovo Piano provinciale della prevenzione prevede misure di informazione e sensibilizzazione, nonché interventi "volti a rafforzare la consapevolezza della popolazione e la competenza in materia di salute nei diversi ambiti della prevenzione, quali l'attività fisica, l'alimentazione e la salute mentale, oltre che della prevenzione clinica, come gli screening e, non da ultimo, le vaccinazioni". Come rileva l'Azienda sanitaria altoatesina l'insieme di queste iniziative sta producendo "effetti positivi". "Gli indicatori relativi all'area della prevenzione hanno evidenziato un miglioramento costante nel corso degli ultimi anni e vi è fiducia che anche nelle rilevazioni del Monitoraggio Lea relative al 2025 e al 2026 si registrerà un ulteriore incremento dei risultati conseguiti", conclude.