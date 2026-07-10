Sanità, quali sono le Regioni con l'assistenza migliore. La classifica

Introduzione

La Regione italiana nella quale la sanità è migliore è il Veneto. Ad affermarlo è il Nuovo sistema di garanzia basato sul monitoraggio dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) allestito dal ministero alla Salute e riferito al 2024. Sul podio, come anticipato da La Repubblica, l’Emilia-Romagna precede la Toscana, che scende in terza posizione. Subito dopo si trovano Piemonte e Provincia di Trento. La Lombardia è sesta, recuperando una posizione rispetto al 2023, quando dalla Regione ci furono polemiche per il punteggio assegnato dal ministero. Nonostante una lieve flessione ospedaliera, il sistema mostra miglioramenti generali nella prevenzione e un aumento delle regioni che superano la sufficienza, con il punteggio che influisce sui fondi premiali. Il monitoraggio si basa su 88 indicatori suddivisi nelle aree di prevenzione, assistenza distrettuale e ospedaliera