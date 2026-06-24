Economia
Case di comunità, quale futuro per la medicina del territorio?
Entro la scadenza del 30 giugno, l’Italia deve dimostrare di aver aperto e reso operative le oltre mille Case di comunità finanziate con due miliardi di euro del Pnrr
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