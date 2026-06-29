Introduzione

Quando si verificano cambiamenti della temperatura esterna, da freddo intenso a grande caldo e viceversa, il nostro organismo reagisce attivando un meccanismo di termoregolazione. Se fa freddo produce calore attraverso il metabolismo dell’energia proveniente dall’attività muscolare e dall’alimentazione, mentre se fa caldo disperde il calore attraverso i processi di sudorazione e minzione. In entrambi i casi, il fine è quello di mantenere la temperatura corporea costante sui 37°. Se però gli sbalzi di temperatura sono bruschi e continui, spiega l’Humanitas, questo complesso meccanismo di regolazione termica fa fatica ad adattarsi, poiché coinvolge diversi apparati vitali (sistema cardiocircolatorio, polmonare, nervoso, ormonale). Questo comporta dei rischi. La Sima, Società italiana di Medicina Ambientale ha diffuso cinque regole per evitare gli sbalzi termici quando si entra in acqua