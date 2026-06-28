Harry Styles, colpo di calore durante il concerto a Londra. VIDEO

La straordinaria ondata di caldo che sta investendo il Regno Unito non ha risparmiato nemmeno Harry Styles . Venerdì 26 giugno Londra ha registrato per il terzo giorno consecutivo il record della giornata più calda del mese, con temperature che hanno toccato i 37,5 gradi, proprio mentre il cantante si esibiva allo stadio di Wembley nell'ambito del suo Together, Together Tour. Verso la fine del concerto, durante una breve pausa dopo l'esecuzione di As It Was, Styles ha bevuto dell'acqua ma ha iniziato a tossire violentemente, come se gli fosse andata di traverso. Nei video diffusi sui social si vede l'artista accasciarsi sul palco per alcuni secondi, togliersi la cravatta e darsi alcune pacche sul petto nel tentativo di riprendere fiato.

la preoccupazione dei fan

Le immagini sono diventate rapidamente virali su TikTok, alimentando la preoccupazione dei fan. "Respira Harry!", "Pensavo fosse svenuto per il caldo", "Come mai nessuno è andato a controllare come stava?" sono alcuni dei messaggi comparsi online. Altri utenti hanno sottolineato però quanto il cantante fosse visibilmente provato, con la camicia completamente inzuppata di sudore. Fortunatamente l'episodio si è risolto in pochi istanti: dopo essere rimasto a terra per circa venti secondi, Styles si è rialzato e ha concluso regolarmente il concerto. L'incidente è avvenuto mentre il Met Office britannico aveva diramato un'allerta rossa per il caldo estremo su Londra e gran parte dell'Inghilterra sud-orientale, avvertendo che le temperature eccezionali sarebbero proseguite anche nei giorni successivi. Nonostante lo spavento, il cantante ha confermato regolarmente anche l'appuntamento successivo del tour a Wembley.