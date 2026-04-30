Dieta della longevità, cosa mangiare dopo i 65 anni

Dopo i 65 anni diminuiscono la massa muscolare e la densità ossea: l'introduzione nella dieta di proteine di origine animale - e quindi carne, ma anche formaggi e uova - serve a rinforzarle, spiega l'esperta. Restano comunque validi i principi della dieta mediterranea: cereali integrali come base, molta frutta e verdura, e proteine da fonti diverse, privilegiando i legumi ascolta articolo

Meglio proteine ma con moderazione. Più cereali e frutta, meno dolci. Con la dieta della longevità in terza età si possono guadagnare circa 10 anni in salute rispetto alla media. Un'alimentazione corretta dopo i 65 anni è decisiva per rallentare la perdita di energie e persino per allungare l'aspettativa di vita. Prevede l'introduzione di proteine animali e in generale un apporto proteico leggermente superiore : di circa il 20% rispetto all'età adulta, con le opportune personalizzazioni, dicono i dietologi. Ciò dipende dal fatto che dopo i 65 anni diminuiscono la massa muscolare e la densità ossea: l'introduzione nella dieta di proteine di origine animale - e quindi carne, ma anche formaggi e uova - serve a rinforzarle, spiega l'esperta.

I pasti È consigliabile seguire una distribuzione dei pasti che favorisca la digestione e il metabolismo, ovvero una colazione abbondante, un pranzo completo, una cena leggera. Concentrare le calorie nelle prime ore della giornata aiuta a ridurre problemi metabolici e disturbi frequenti come il reflusso. A pranzo si può optare per un pasto completo, ad esempio pasta con verdure e legumi oppure carne o pesce, sempre accompagnati da verdure, un po’ di pane e frutta. La sera è meglio scegliere cibi più leggeri e facilmente digeribili, come minestre, minestroni o riso con verdure. Approfondimento Rossella Erra parla della dieta: "Ho perso 36 kg"