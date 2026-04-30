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Dieta della longevità, cosa mangiare dopo i 65 anni per mantenersi in salute

Salute e Benessere

Dopo i 65 anni diminuiscono la massa muscolare e la densità ossea: l'introduzione nella dieta di proteine di origine animale - e quindi carne, ma anche formaggi e uova - serve a rinforzarle,  spiega l'esperta. Restano comunque validi i principi della dieta mediterranea: cereali integrali come base, molta frutta e verdura, e proteine da fonti diverse, privilegiando i legumi

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Meglio proteine ma con moderazione. Più cereali e frutta, meno dolci. Con la dieta della longevità in terza età si possono guadagnare circa 10 anni in salute rispetto alla media. Un'alimentazione corretta dopo i 65 anni è decisiva per rallentare la perdita di energie e persino per allungare l'aspettativa di vita. Prevede l'introduzione di proteine animali e in generale un apporto proteico leggermente superiore : di circa il 20% rispetto all'età adulta, con le opportune personalizzazioni, dicono i dietologi.  Ciò dipende dal fatto che dopo i 65 anni diminuiscono la massa muscolare e la densità ossea: l'introduzione nella dieta di proteine di origine animale - e quindi carne, ma anche formaggi e uova - serve a rinforzarle,  spiega l'esperta.

I pasti

È consigliabile seguire una distribuzione dei pasti che favorisca la digestione e il metabolismo, ovvero una colazione abbondante, un pranzo completo, una cena leggera. Concentrare le calorie nelle prime ore della giornata aiuta a ridurre problemi metabolici e disturbi frequenti come il reflusso. A pranzo si può optare per un pasto completo, ad esempio pasta con verdure e legumi oppure carne o pesce, sempre accompagnati da verdure, un po’ di pane e frutta. La sera è meglio scegliere cibi più leggeri e facilmente digeribili, come minestre, minestroni o riso con verdure.

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La lista dei cibi

L’importante è che ogni pasto contenga tutti i nutrienti necessari: carboidrati, proteine, fibre e grassi sani. È invece consigliato limitare alimenti industriali, ricchi di zuccheri, grassi e sale. I dolci non sono vietati, ma vanno consumati con moderazione. Meglio preferire quelli preparati con ingredienti naturali, come frutta, frutta secca o cioccolato fondente. Bere a sufficienza è fondamentale, soprattutto con l’avanzare dell’età, quando il senso della sete tende a diminuire. È quindi importante ricordarsi di bere durante la giornata, in particolare nei periodi caldi.

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